Samassi KONATA contre Benito GOODMAN

Le 04 Nov 2006 Cher Monsieur et Madame,

Je viens par ce mail pour informer mon désir à vouloir entretenir une relation d’affaire avec vous.

Je suis KONATE SAMASSI, un militaire ivoirien âgé de 33 ans faisant partir de l’armée des forces nouvelles et numéro trois de la rébellion en Côte d’Ivoire

Vous le savez aussi bien que moi, depuis la crise du 19 septembre 2002 nous avons tenté de démettre par les armes le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ce coup d’état qui a échoué nous a permis cependant d’assurer une rébellion dans la partie nord du pays.

Je ne vous connais pas du tout mais je souhaite véritablement avoir confiance en vous pour cette affaire.

Suite à divers casses effectuées dans les banques sous notre contrôle et aussi de l’extraction du diamant dans le nord je me suis fait une bonne fortune. J’ai pu bénéficier de la complicité d’un banquier résidant en zone gouvernementale pour ouvrir un compte sur lequel j’ai déposé $ 4.000.000 US (Quatre millions de dollars américains).

L’évolution du climat politique actuel n’est pas faite pour nous arranger et aussi l’attitude de monsieur SORO Guillaume nous laisse beaucoup de doute. Je souhaite donc rapatrier ces fonds dans un pays étranger et pouvoir enfin sortir de la Côte d’Ivoire. Le premier ministre avec son cabinet a commencé des contrôles au sein des banques pour le contrôle des gros comptes.

J’ai vraiment besoin de votre aide dans les brefs délais qui suivront dans les étapes suivantes :

1- De me jurer de ne pas me dénoncer.

2- Fournir un compte bancaire où le fond sera transféré loin d’ici.

En retour je m’engage à vous offrir 27% de la somme en compensation pour m’avoir aider à mettre l’argent dans votre compte.

Je vous prie de vouloir accorder une importance particulière à ce message. Pour toute documentation qui pourrait vous être utile n’hésitez pas à me demander et je vous mettrai en contact avec la banque en question.

J’attends de vous une réponse rapide.

Le 04 Nov 2006 Salut petit,

Je suis enfin heureux de rencontrer un type qui en a dans le treillis.

Ça fait des lustre que je suis à la retraite et je m'emmerde comme un rat crevé .

Tu sais, je te trouve sympa et ton pognon me plaît aussi, plus encore qu'un bouteille de gnôle.

Moi aussi, je m'suis bien éclaté, mais y'a vachement longtemps.

Allez, a plus tard veinard, rappelle moi

Le 04 Oct 2006 Bonsoir cher Benito,

Veuillez vraiment être plus explicite afin que je sache votre position à l'égard dema situation que j'ai expliqué.

Merci pour la comprehension et j'attends de vous une réponse vraiment claire et franche.

Bonne soirée

Le 04 Nov 2006 Écoute mon gars,

J'ai toujours été franc, si tu me demande encore d'être franc, ça risque de chier pour ton matricule. Pour ce qui est d'être clair, je n'ai pas l'habitude que mes ordres soit mal compris de la troupe.

Ton histoire, elle m'intéresse. Moi je te file un coup de main. Et toi tu me refile les 30% que tu m'a promis. Alors marché conclu. Dis moi de quoi tu as besoin. J'espère que tu as bien assuré le coup, gamin.

Tu me dis que tu est militaire, et moi l'armée c'est toute ma vie.

Quel sont tes galons petit? Serpette, cabot chef, juteux? T'es officier du rang?

Moi j'ai fait mes 40 piges de bagarre et de bourbier. J'ai connu l'oued et les rizières.

C'était le bon temps, je suis sorti commandant colonel des chasseurs parachutistes, alors y faut pas me baver sur les rouleaux. J'ai filer mon premier coup de latte à Tobrouk en 42 à un char de la division à Rommel, j'avais 9 ans. Maintenant, je me fait chier. J'ai connu Bigeard à Diên Biên phu en 54 ou ces salopiaud de coco nous on coller une rouste.

À Kolwezy, on à chargé à la baïonnette tous ces godelureaux qui ont foutu le camps sans demander leur reste. J'espère pour toi que t'as déjà vidé quelques chargeurs sur des cocos puants. Maintenant, je suis officier de réserve, qu'ils dise, en fait ça veux dire que j'suis un vieux qui ne set plus à rien. Tu comprend çà, toi. Quand je pense que j'ai servi mon pays pendant 40 ans à bouffer de la boues et des patates. Dis moi, comme ça en passant, y'a des souris chez toi? Elle sont mignonnes? Elle ont la cuisse chaude et pour pas cher? T'en profite? Parce que même pendant le coup de feu, Je ratait jamais une occase de tirer un coup de plus.

Bon je m'arrête là, parce que je pourrai en remplir un bouquin de mes souvenirs et que t'a pas que ça à faire. Faut que tu t'occupe du magot et n'oublie pas ma part.

J'attente de te lire, allez, à demain, et reponds à mes questions gamin.

Vive l'armée, vive la France , vive les paras et au chiottes les cocos.

CC Benito Goodman

Le 07 Nov 2006 Bonsoir cher Commandant,

Je vous remercie pour votre message,j'espère que vous allez bien.

J'ai bien lu votre message et en ce qui concerne vos questions, je reponds comme vous le souhaité.

Dans notre service les graves ne sont se donne pas comme à l'armée normale, puisque c'est une rébellion et donc les plus courageux même sans les grades meritants ont des postes plus hauts. Ceci étant moi j'occupe le poste de chef de troupe.

En ce qui concerne les souris il y en a beaucoup même c'est sûr. Mais je suis marié et ma femme vie sur le même territoire que moi je ne peux pas me permettre de faire certaines betises et donc je reste beaucoup tranquille et je suis impatient de mettre fin à ce transfert afin de prendre toute ma famille et allez vivre à l'étranger avec eux.

Cher Commandant, vous me parlez de 30% pour le coup de main que vous allez m'apporter.

Je vous fais savoir d'avance que j'ai promit vous donner les 27% parceque je m'étais dis qu'on allait ensemble payer les frais de transfert.

Si aujourd'hui vous souhaitez impérativement les 30% ,vous allez devoir rendre en charge tout seul les frais de transfert,comme ça 30% vous sont garanti sur la somme totale. Si nous devons ensemble payer les frais de transfert, dans ce cas je vous donne 27% de la somme totale.

J'attends une réponse claire concernant les pourcentage à partager.

Je vous communique les contacts de la banque afin que vous prenez contact directement avec eux.

C'est la Bank Of Africa ( B.O.A) côte d'Ivoire.

Département des paiements internationaux

Directeur du département: Mr NDIAYE Koné

Son téléphone: 00225 08814843

Email: boapaiements@financier.com

N° de compte: BL6582356870003

Mon nom sur le compte: SAMASSI Konate

Je vous demande de prendre contact avec la banque dès demain et faites leur savoir que vous êtes mon partenaire étranger et que vous souhaitez transferer mes fonds sur votre compte.

J'attends de vous lire dès que possible cher Commandant et je souhaiterais dans votre prochain courrier avoir votre numéro de téléphone.

SAMASSI

Le 08 Nov 2006 Salut troufion,

Fiston, je doit te rappeler 2 choses: ça faisait 3 jours que j'attends ton rapport. Et surtout je ne m'appelle pas « Cher commandant » comme tu le dis ( ça fait taffiole ) mais commandant colonel ou plus martialement MON COLONEL. Il y a 3 lustres, je t'aurais collé 4 jours au niouf et 50 pompes avec le FAMAS sur le dos pour ce manquement à la discipline. COMPRIS!

Tu me raconte que ton armée n'est pas régulière, mais dans l' armée l'important c'est le soldat. Qui se doit d'être discipliné et combattant, La discipline est la première arme du guerrier, rappelle toi toujours çà troufion et tu survivra. En Indochine, en Afrique du nord, au Tchad ou ailleurs j'ai toujours respecté l'ennemi même si sa troupe n'était pas reconnue comme régulière. Le principal ennemi répugnant c'est le communisme qu'il faut écraser à coups de talon gauche comme une merde. Mais ça tu le sais déjà.

T'es chef de troupe et je pense que tu l'a bien mérité, mais souviens-toi que le valeur ne se compte pas au nombre de galons. Chez mous il n'y a pas de tire au cul.

Par contre un truc qui cloche chez toi, t'es marie, çà c'est couillon, car ta vraie famille c'est ton régiment, tu es un frère d'arme comme tes autres frère d'arme de ta caserne. Comment peut-tu t'acquitter de ta mission avec l'ombre de ta bonne femme collé à tes basques? C'est pas possible! Corrige çà petit. Moi, je voudrai que tu m'envoies ta photo en arme pour juger de la gueule de l'attirail, je jurerai que çà doit avoir fiere allure. Un combattant doit inspirer la crainte et le respect, j'espère que tu sais faire çà. Respect des ses camarade lute et de sa hiérarchie et crainte pour ses ennemis. Si tu applique ces principes à la lettre sans te poser trop de questions, toi aussi tu finira colonel. Bon, gamin, je te laisse et dés qu'on me fout un peu la paix, j'envoie une bafouille à la banque. Pour le pourcentage, en fait je m'en branle alors OK pour 27.

Vive les paras,Vive la France.

Le 09 Nov 2006 Bonjour mon Commandant et merci pour le message.

Je comprends que ma femme soit avec moi,mais je ne l'ai pas voulu,c'est juste à cause la rébellion qu'il fallait qu'elle reste ici avec sa grand mère, puisqu'elle ne pouvait pas rester dans la zone gouvermentale.

En ce sens ,je suis vraiment relaxe puiqu'elle ne me dérange en rien . Je suis inquiet parcequ'ils sont tous dans la même ville que moi. Je veux très vite les faire partir au Burkina Faso ou au Mali, le temps que je puisse finir ma mission.

Mon commandant,je souhaiterais que vous prenez contact avec la banque dès que possible pour que nous puissions avancer dans la procédure.

Je suis aussi d'accord avec vous mon cammandant, si vous êtes partant pour les 27% c'est encore mieux.

Cela revient donc à dire que les frais de transfert qui surviendront, nous les assumons ensemble tous les deux.

Je suis dans l'attente qu'on vous coole un peu la paix mon commandant pour que vous puissiez prendre contact avec la banque.

Merci mon commandant et j'attends de vos nouvelles

Bonne journée

Le 12 Nov 2006 Salutation,

Monsieur, je suis le commandant colonel de réserve Bénoto Goodman.

Je me présente à vous en tant que partenaire étranger du soldat Konata Samassi pour un transfert de fond.

Pourriez vous me communiquer la démarche à suivre pour opérer ce mouvement car les procédés civils me sont quelque peu déroutant

Veuillez agréer, cher monsieur NDIAYE , l'assurance de mes sentiments dévoués.

Le 12 Nov 2006 Salut soldat,

Je viens d'envoyer une bafouille à la banque, ça n'a pas été facile, j'ai écris poliment comme disent les civils, pour ça j'ai regardé comment mon secrétaire écrit ses torchons et j'ai recopié ( malin le colon ).

Bon, je suis un peu crevé, hier, le 11 novembre, c'était le commémoration de la fin de la première guerre mondiale, je ne pouvais pas rater de célébrer le courage héroïque de nos soldats. En ce temps là y'avait pas d'avion donc pas de paras, mais toujours des frères d'armes.

Et pour toi, soldat, comment ça boum? Toujours la bagarre? Encore une astuce, N'oublie surtout pas de faire tes exercices, soit debout de bonne heures le matin et castagnez vous de temps en temps entre vous, ça soude la troupe. Une bonne biture ça détend bien aussi.

Je n'ai toujours pas reçu une de tes photos en uniforme!

Le 12 Nov 2006

ATTN: Monsieur Jean Luc Boucharis

Cher monsieur,

Nous avons été contactés depuis hier par monsieur Samassi pour le transfert de ses avoirs dans notre banque sur votre compte. Nous vous prions par conséquent de remplir ce

Salutations distinguées.

EBOH Clarisse

Secrétaire du Directeur des Paiements Internationaux

Le 13 Nov 2006 Bonjour mon Commandant,

Je vous remercie pour votre message et encore une fois merci d'avoir contacté la banque.

Cher Commanadant cet argent est toute ma avie et tout mon espoir, je n'attend que ça pour quitter la pays moi et ma famille et me donner à la vie civile. J'ai vécu de gros calvaires avant d'y arriver là et je compte vraiment sur vous pour finaliser le transfert le plus tôt possible.

Le 11 Novembre, ouais, je vois il n' y avais vraiment pas les paras en ce moment, mais tout de même ils ont pu se débrouiller.

Cher Commandant, je vous promet que une fois le transfert confirmé sur votre compte je vous ferai parvenir ma photo en tenue comme vous le souhaiter et aussi d'autres documents qui me sont liés avant de pouvoir vous rejoindre au pays. Et cela est même obligatoire et impératif pour que vous me connaissez encore mieux avant mon arrrivée à l'aeroport.

Pour le moment cher Commandant,je vous prie de bien vouloir me comprendre et de penser à ma petite famille, je me dois de me proteger moi même et penser à la sécurité de toute ma famille. Je dois resté un peu dans l'anonymat jusqu'à ce que le transfert se confirme.

De mon côté mon Commandant,ça va côté santé, mas je suis pas trop tranquille, je veux très vite pouvoir transferer ces fonds et quitter le pays et pour cela je compte sur votre infiniment collaboration dans tous les sens.

Je souhaite vous lire dès que possible et faites moi savoir ce que la banque vous dira.

Merci mon Commandant et passez une bonne journée.



Le 14 Nov 2006 Bonsoir mon Commandant,

Vous devez être très occupé ces derniers temps parceque j'ai vraiment pas de vos nouvelles depuis deux bons jours et cela est inquietant.

J'espère que vous allez bien mon commandant.

Juste pour avoir de vos nouvelles et savoir comment avancent les choses au niveau de la banque.

Merci d'avance mon Commandant pour votre disponibilité.

J'attends de vos lire dès que possible.

Le 14 Nov 2006 Salut soldat,

Comme tu le dis toi même, je suis vachement occupé en ce moment. Mais, t'inquiette , le colonel ne t'oublie pas et n'oublie pas son pognon.

C'est vrai, à la der des der, nos gars on fait du bon boulot, c'était des guerrier, de vrai, pas des lopettes. Deux trucs qui me chagrine quand même: tu veux quitter l'uniforme, j'espère que ce n'est pas pour devenir une tafiole. Ça me ferait mal. Ensuite un doute qui me fout les boules, et c'est toi qui m'y fait penser, Tu dis vouloir rester anonyme. Moi j'aimerai quand même bien que tu me prouve ton identité troufion. Alors, expédies moi au moins une copie de ta carte d'identité, passeport ou mieux ta carte militaire avec photo évidement.

Bon je refile le papelard rempli à la banque. Désolé d'être bref, mon grognard, mais j'ai vraiment vachement de truc à faire qui m'emmerde pas mal, maisc'est aussi ça d'être colonel

Allez, repos troufion.

CC Benito GOODMAN

Le 14 Nov 2006 A l'attention de Mlle EBOH Clarisse,

Mademoiselle,

Veillez trouver ci-attaché le

Vu mon age, je ne suis pas très au courant du maniement d'un ordinateur et l'adjudant Goering, un ami d'armée, non plus. Je vous prie, par la même occasion de rectifier mon adresse, car la dernière fois j'ai maladroitement utilisé celle de mon secrétaire et je ne voudrai pas cafter le morceau à ce soldat là, comme je l'ai expliqué au chef de troupe Samassi KONATE.

Veuillez agréer, cher mademoiselle EBOH, l'assurance de mes sentiments dévoués.

Le 15 Nov 2006

ATTN : Monsieur Benito GOODMAN

Cher monsieur,

Votre dossier de demande de transfert a été déposé à notre service et nous avons reçu toutes vos informations bancaires contenu dans le formulaire que vous nous avez expédié. Depuis ce matin nous avons reçu l’accord du détenteur du compte qui a joint sa signature à la demande autorisant ainsi le transfert de son avoir à notre banque sur votre compte en France.

Nous voulons par conséquent vous donner la procédure à suivre qui est la suivante.

1 - Nous allons déposer dès ce matin un courrier à notre responsable juridique maître BAMBA Gaoussou en vu de l’établissement d’une autorisation du ministère de l’économie et des finances couvrant la totalité du transfert. Cette autorisation est obligatoire pour tous transferts internationaux d’un montant supérieur ou égal à $100.000 US. Vous pouvez au besoin le contacter par son mail maitrebamba@lawyer.com afin de vous fournir tous les renseignements à ce sujet.

2 – Notre service établira par la suite un Ordre de transfert qui sera validé par deux directeurs de départements différents après vérification du dossier en plus de ma signature. Ceci pour empêcher tout transfert frauduleux.

3 – Une fois toutes ces étapes franchies, notre service effectue le transfert du compte sous la supervision du directeur des services internationaux. Cet argent se confirmera dans votre compte dans un délai de 72 heures maximums.

Nous vous communiquons toute la procédure afin que vous puissiez suivre avec attention toutes les étapes du transfert. La rapidité de votre transfert dépend de la rapidité du service juridique dans l’établissement de l’autorisation du ministère des finances. C'est donc pour cette raison que vous devez prendre contact avec ce service pour accélérer la procédure.

Cordialement à vous cher monsieur.

M. NDIAYE Koné

Directeur du Département des Paiements Internationaux

BANK OF AFRICA COTE D’IVOIRE

Le 16 Nov 2006 Bonjour mon Commandant,

Je vous remercie pour votre soutien et j'espère de tout coeur que vous allez bien.

Rassure vous mon Commandant, je quitte l'armée à cause de ma famille our qu'on aille vivre ensemble et paisiblement à l'éxtérieur du pays. Et pour cela je compte beaucoup sur vous pour m'aider à transferer très vite mes fonds et que je puisse enfin quitter ce territoire.

Je suis bien d'accord pour ce que vous dites mon Commandant, je souhaite sincèrement que vous oyez vraiment compréhensif envers moi. Je sais que les ordres sont les ordres, mais là je vous demande de me comprendre juste pour ma petite famille.

Une fois le transfert sur les rails et que je serai rassuré que cela se confirme sur votre compte, je vous promet emballé tout ce que vous souhaitez pour vous les faire parvenir.

Merci mon Commandant pour la bonne comprehension.

Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très bonne journée.

Le 18 Nov 2006 Maître,

Je m'adresse à vous sur l'intervention de monsieur NDIAYE Koné pour obtenir des renseignements sur l'affaire Samassi KONATA. Je suis le commandant colonel de réserve Bénito GOODMAN et partenaire du soldat KONATA.

Veuillez agréer, cher monsieur NDIAYE , l'assurance de mes sentiments dévoués.

Le 18 Nov 2006 Salut soldat,

Putain, je sort de l'hosto aujourd'hui. Le toubib m'y à mis aux arrêt depuis deux jours.

Je picole trop, qu'il a dit, j'ai déjà un pied dans la tombe. Du coup ce type m'a interdit la bière et les clopes. A coups sur, si je l'écoute dans une semaine je serai dans le trou pour de bon. Toujours à raconter des conneries ces gars là! Mais ne t'inquiète pas le colon est costaud et pas près de casser sa pipe. J'ai pas fait le Liban et le Tchad pour finir en lavette.

Bon, j'ai gribouillé une bafouille à maître BAMBA Gaoussou, c'est M. NDIAYE Koné qui n'a damandé de le joindre pour un truc que j'ai pas bien pigé, pas grave c'est lui le boss.

Sinon, soldat, j'ai toujours pas de photos de toi, faut pas prendre le colonel pour un con non plus. Alors c'est un ordre, troufion : papier, et que ça saute! OK, je peu capter ton envie de vie civil, mais ça c'est a cause des bonnes femmes, les gonzesses c'est l'ennemi du soldat combattant, plus dangereux que le communiste, mais, la vache, qu'est ce qu'elle sont bonne quand même, hein, soldat, tu sera d'accord avec moi?

Bon, je te laisse, l'infirmière me file toujours des vacherie à bouffer qui me font roupiller après avoir gerber mon quatre-heure. J'ai envie de la démolir, mais elle à un super cul.

Allez mon grognard, à plus tard.

Le 18 Nov 2006 Maître,

C'est encore le CC Bénito GOODMAN.

Je me suis aperçu que je vous ai donne le nom du banquier qui m'envoie. Je tiens donc à réparer cette erreur immédiatement. Je viens de passer 2 jours à l'hôpital militaire de la caserne « lieutenant B Bardot » sur ordre de mon toubib et je n'ai pas encore bien récupéré suite au traitement que m'a infliger ce godelureau.

Merci de votre compréhension.

Le 20 Nov 2006

Monsieur Benito GOODMAN,

Depuis le vendredi dernier le service des paiements internationaux a déposé un courrier à mon secrétariat en vu d’établir une autorisation au ministère de l’économie et des finances suite au dossier de transfert que monsieur Samassi a déposé à leur service.

Je me suis rendu ce matin au ministère de l’économie où j’ai pu rencontrer le directeur des opérations internationales. Il est question du transfert de $ 4.000.000 US.

Il m’a été notifié que les frais d’établissement de ce document s’élèvent à 3200 Euros.

J e pris donc contact avec monsieur Samassi pour le tenir informé et il m’a fait savoir qu’il me fera connaître sa position dans peu de temps. Il a donc demandé de vous informer de la situation pour qu’ensemble vous puissiez trouver une solution rapide.

J’ai promis à monsieur Samassi de tout mettre en œuvre pour établir des documents officiels qui vous couvriront tous deux pendant et après le transfert.

J’ai déjà effectué des transferts de ce genre pour des hommes politiques ici en Côte d’Ivoire sur des comptes suisses et au Luxembourg. C’est pour vous dire que je ferai tout ce qui est humainement possible pour effectuer ce transfert dans des meilleures conditions.

Cordialement à vous cher monsieur.

Maître BAMBA

Docteur en droit

Responsable juridique

BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE

Le 21 Nov 2006 Bonjour mon Commandant,

Je suis tres mal en ce moment,lorsque je vous fais ce courrier car je ne sais où mettre la tête en ce moment.

J'ai réçu un courrier de maitre Bamba, concernant l'Autorisation de Transfert afin que les fonds soient transferés très rapidement sur votre compte. Mais ilfaut dire que là c'est très compliqé pour moi. Je ne m'attendais pas à une somme pareille et je n'ai vraiment la totalité de cette somme.

Mon Commandant, avec tout le respect,je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour le soutien que je vous demande.

Je vous assure que si je pouvais le faire seul, je l'aurai fait sans vous demandez quoi qie soit mon Commandant.

Comme je vous l'ai dis pour ma petite famille et aussi pour le bien de tous les deux mon Commandant,je vous prie de bien vouloir me comprendre et de soutenir.

Mon Commandant, je dispose en ce moment de 1900 Euros, ce qui n'est pas beaucoup je le sais mon Commandant, mais sincèrement je n'ai pas plus que ça mon Commandant.

Veuillez vraiment me comprendre mon Commandant, faites le pour ma petite famille. Je me plierai comme vous le souhaiterez une fois auprès de vous mais en ce moment tout mon esprit est figé sur ma petite famille qui manque de sécurité. Il faut qu'on puisse quitter dès que possible le pays mon Commandant.

Je vous demande le soutien des 1300 Euros restants pour qu'on puisse obtenir le document et que le transfert se fasse dans un bréf délai.

Vous pouvez appeler le magistrat si vous le souhaitez mon Commandant, il m'a rassuré que une fois qu'on obtint le document, le transfert s'éffectue dans les 3 jours qui suivent.

Mon Commandant, ma situation est difficile en ce moment et j'ai sincèrement besoin de votre soutien mon Commadant.

Sincèrement mon Commandant,je compte sur votre bonne comprehension.

Veuillez au besoin m'apelez mon Commandant, et si je peux aussi avoir votre numéro de téléphone, se sera mieux aussi mon Commadant.

Votre Soldat SAMASSI

Le 22 Nov 2006 Salut soldat,

C'est toujours le colonel, putain maintenant ils me font des piquouses dans le fion comme à un simple troufion mais l'infirmière a toujours un aussi beau cul, alors je m'écrase.

Pour ton affaire, mon gars, je vois que t'es bien disposé à ranges tes cartouches. Bon; y'a pas trop de problèmes pour débloquer le pognon, un colon hors circuit, ça gagne bien sa vie. Un truc quand même qui me fait gamberger, tu ne m'a toujours pas envoyer tes papiers d'identités et si tu pouvais m'envoyer une photo de toi avec une pancarte marqué « Pour le colonel GOODMAN », alors j'aurai tendance à te prendre au sérieux. Le colonel n'aime pas les déserteurs, considère ceci comme un ordre de ton supérieur. Allez à plus tard soldat.

Le 22 Nov 2006 Très cher maître BAMBA GAOUSSOU,

J'ai transmis mon accord pour la transaction auprès de M. Samassi KONATA.

Moyennant quelques efforts de sa part, question d'assurance. Je vous pris de faire pression modérément vers cette personne pour accéder à ma roquette. Il comprendra.

Veuillez agréer, cher monsieur l'assurance de mes sentiments contemplatifs.

Le 23 Nov 2006 Bonsoir mon Commandant, c'est sincèrement dangereux pour moi de vous faire parvenir mon

Le magistrat aussi m'a contacté cet après midi, et m'a dit que vous êtes prèt à payer le reste de la somme et que c'est moi que vous attendez.

ll m'a fait savoir que une fois que le processus est lancé,il n'est pas bien de trainer les pas et donc qu'on se concerte vraiment dans un bréf délai et qu'on le tienne au courant pour que le transfert preenne fin dès que possible.

Voici en résumé la situation mon Commandant, et en toute franchise, je compte infiniment sur votre soutien pour mettre ma petite famille hors du pays et qu'on soit en sécurité.

Je prie mon Commandant de bien vouloir contacté le magistrat et lui faire parvenir les 1300 Euros restants.

Je vous prie mon Commandant de bien vouloir le faire dans un bréf délai, les enquêtes me font vraiment peur et je veux vite quitter le pays et me donner à la vie civile.

Merci beaucoup d'avance mon Commandant pour votre soutien ) mon égard.

Toute ma famille vou dira encore merci une fois au pays en France.

J'attends vous lire vraiment urgemment

Le 25 Nov 2006 Bonsoir mon Commandant,

J'espère que votre santé va vraiment mieux. Moi de mon côté je suis inquiet car je n'ai pas de vos nouvelles depuis lors.

Je vous ai fais parvenir mon identité et j'attends de vous lire mais pas signe de vie depuis.

Mon Commanadnt, franchement jesuis mal, j'ai vraiment besoin de vite quitter le pays avec toute ma famille, il faut que le transfert puisse être fat dès la semaine prochaine.

Il faut que vous me repondez mon Commandant, en ce moment le magistrat attend que les 1300 Euros pour établir le document et donner l'ordre de de transfert.

C'est toute ma vie ça mon Commandant, tout on espoir repose sur ce transfert, il faut vraiment que ceal s'éffectue dès la semaine prochaine et que je puissse vous rejoindre en France pour finaliser tous les détails d'investissements .

Mon Commandant,j'attends vraiment de vous lire très vite et savoir quand est ce que vous pourrez envoyez les 1300 Euros au magistrat pour établir le document.

Je compte infiniment sur vous mon Commandant

J'attends vous lire avec tout espoir et sachez que ma famille vous dis aussi merci d'avance pour l'hospitalité que vous nous offrezen France.

Merci mon Commandant.

Le 26 Nov 2006 Salut soldat,

Dis donc, mon gars! Le colonel n'a jamais trahis qui que se soit, ni sa patrie, ni ses frères de combat. Alors ne t'avise plus de faire ce genre d'allusion, pigé mon gars?

Si tu as des emmerdes en Côte d'ivoire, je peux t'envoyer un détachement de para pour t'assister, j'ai des amis sur place. Quand tu vois passer des gaillards avec FAMAS en bandoulière et béret rouge ( genre de types qui t'arrache un bras pour rigoler ) tu leurs dis que tu viens de la part du Commandant Colonel GOODMAN et là tu n'aura plus de problèmes, même les flics de chez toi n'oserons pas les approcher. Tu vois ta sécurité est assurée.

Par contre pour notre affaire y'a une couille dans le potage. Tu me balances ta carte sur un fichier merdique, résultat: il n'y a pas de photo et elle n'est pas signée. On croirait que tu l'a faite toi même. Tu ne serais pas en train de prendre le colonel pour un con quand même? Tu me file les glandes, troufion. Faut sérieusement te remuer le cul si tu veux que ça ronronne et le colonel ne voudrai pas perdre son pourcentage à cause de tes conneries. N'oublies pas que j'ai des amis sur place et pas des tendre, plutôt genre chirurgie esthétique à coup de crosse. Je t'ai demander un photo de toi avec une pancarte marquée « Pour le colonel GOODMAN » . Après le coup de ta carte d'identité foireuse, t'a intérêt à m'envoyer cette photo. Faut pas se foutre de la gueule du colonel, j'en ai démembré pour moins que ça!

Allez, soldat obéis.

Le 29 Nov 2006 Bonsoir mon Commandant,

J'ai bien lu votre message et je vous comprends.

Je vai vous renvoyer ma carte d'identité mon colonel, avec ça vous avez tous les moyens de me retrouver de me faire ce que vous souhaitez.

Mon Commandant, je vous prie de bien vouloir maider dans ce sens des 1300 Euros pour que le magistrat puisse établir le document pour éffectuer le transfert.

Detoutes les manières mon Commandant, je tiens à mon argent et je ne vais aucunement laisser cela dans votre compte sans aller vous rejoindre pour recuperer ma part.

Je souhaite juste que vous comprenez que pour l'heure on a besoin de tranferer les fonds essayer de me comprendre et faites parvenir les 1300 Euros au magsitrat pour l'Autorisation de Transfert. Svp mon Commandant.

Je compte sur votre bonne comprehension et je suis de tout coeur avec vous.

Le 29 Nov 2006 Salut troufion,

Bon, je vois un peu de bonne volonté. Bien sur qu'on peut te retrouver, le neveu de l'adju Goering, un exterminateur de première, raconte qu'avec l'adresse d'un ordinateur, on peut retrouver n'importe qui et n'importe où. Et il s'y connais son neveu, il est flic en tenue, un type respectable, surtout quand il se ballade avec ses deux dobermans, personne ne lui cherche des noises. Et le soir, quand il est fin bourré, il part en patrouille du côté de Sarcelle pour chercher la merde. Je faisais pareil à 16 ans.

Pour le talbin a avancer, y'a pas de lésard. L'oseille je l'ai. Mais j'attend toujours le trésor, alors magne toi le cul pour m'envoyer une carte d'identité potable. Penses aussi à ta photo avec une pancarte marquée « Pour le colonel GOODMAN ». Parce qu'après le coup de ta carte d'identité vérolée, moi je fait gaffe.

J'envoie aussi un mail à maître BAMBA GAOUSSOU, pour l'informer que c'est toi qui traîne. Fai s pas plus le con, y'a mon fric en jeu.

Allez, à plus soldat. Repos.

CC Bénito GOODMAN

Le 29 Nov 2006 Maître,

Je vous informe que, pour des raisons que j'ignore, le soldat S.Konate ne s'est pas conformé aux exigences de prudence que je suis en droit de réclamer en gage de sa sincérité.

De plus, il serai souhaitable d'activer quelques peu la procédure pour faire aboutir ce dossier. Pourriez vous secouer ce soldat Samassi.

Il y a deux semaines, j'étais à l'hosto, maintenant je reçois tous les soir une infirmière qui me fait des piqûres dans le cul et ce crétin de Samassi que se la coule douce, tous ça est fait pour énerver le colonel. Il est complètement fou ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. J'vais lui faire une ordonnance et une sévère.. J'vais lui montrer qui c'est GOODMAN. Aux quatre coins de la Côte d'Ivoire qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon Puzzle. Moi, quand on m'en fait trop j'correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile.

Bien à vous dans la chaleur de votre foyer,

Le 03 Dec 2006 Salut soldat,

Hé bien, ça traîne. J'attends de tes nouvelles. Tu ne serai pas en train de me baisser par hasard?

Le 03 Dec 2006 Bonsoir mon Commandant,

C'est comme je te l'ai dis dans mon précedent message. Je souhaite que tu fasses vraiment preuve de bonne foi et que tu contactes le magistrat pour lui remettre les 1300 Euros pour l'établissement du document.

Je ne peux en aucun caste faire ce que tu me demande en ce moment mon commandant, il m'est impossible et même très impossible. Je croi que j'ai montré ma bonne volonté et ma loyauté envers vous et je croi que cela doit être réciproqueet donc si vous souhaitez vraiment collaborer avec moi je crois que chacun de nous dois faire preuve de sincérité.

Merci mon Commandant et bonne journée

Le 05 Dec 2006 Salut soldat,

Ici le commandant colonel GOODMAN.

Moi je suis d'accord pour t'envoyer le pognon, par contre il me faut au moins ta carte d'identité valable et pas un torche balle comme celui que tu m'as envoyer la dernière fois.

Non, je te parle d'un truc en règle et valable comme la mienne.

Faut pas prendre le colonel pour un crétin!

Ce soir j'attends encore l'infirmière pour me faire encore trouer le cul. Moi, je préférerai me faire son cul à elle. Mais je crois que s'est foutu. Hier, avec le sergent Schultz, on s'est saouler la gueule à la bière et à l'heure de la piquouse, j'ai tout gerber sur sa blouse. Pas contente qu'elle était. Elle m'a foutue sa sacoche dans la tronche et m'a piquer au bas du fion, là où c'est vachement sensible. Putain, J'ai dérouillé toute la nuit.

Pour toi ça roule, j'éspere que ta bonne femme n'est pas une emmerdeuse. Remarque, elle sont toutes casse couille, et pour l'infirmière, c'est particulièrement vrai.

Allez, soldat, j'attends tes papiers.

Le 12 Dec 2006 Salut soldat,

Ici le commandant colonel GOODMAN.

Qu'est ce que tu fout pour m'envoyer ce que je t'ai demandé. J'attends mon pognon , moi. Allez, magnes toi le cul. Rien de grave au moins?

A bientôt troufion.

Le 16 Dec 2006 Salut soldat,

ou gros blaireau ou sale mugu.

Plus de nouvelles de toi, pas de photo non plus, alors, moi j'arrête là.

Comme tu ne t'appelle pas Samassi, moi je ne m'appelle pas Benito Goodman. Je suis un chasseur d'arnaques qui a joué avec toi, tu étais mon pion.

Si tu croyais tenir un pigeon c'est raté. Par contre moi j'ai bien rigolé avec toi et toute notre correspondance est sur le site http://www.jeanlouis419.org

Pas mal hein! tu va être célèbre.

Je ne te souhaite pas une bonne journée mais à plus tard dans d'autre blagues sous d'autre noms.

PS:inutile d'envoyer des virus, je tourne sous Linux!

